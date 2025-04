Milan Tare si avvicina

Tare come nuovo DS. Igli Tare è un volto molto noto alla serie A, rappresenta una sicurezza e una buona futuribilità. Come scritto da Tuttosport, i due nomi sul taccuino di Furlani sono D'amico e Tare, con l' albanese in vantaggio sul primo. Questo vantaggio è anche dovuto all' ingaggio che i due chiederebbero: Tare alla Lazio non ha mai avuto contratti stratosferici e questo faciliterebbe un suo possibile ingaggio. Il nuovo direttore non sarà nominato entro pasqua come previsto, Furlani e il Milan si prenderanno tutto il tempo necessario per percorrere la scelta migliore.Più sullo sfondo ci sono anche i nomi di Manna e di Sartori. Il secondo più difficile nonostante il suo passato rossonero: attualmente al Bologna sta facendo benissimo e ha rinnovato il suo contratto fino al 2027.

