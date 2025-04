Milan Pellegatti | E’ successo di tutto Sembrava il circo Maignan che prodezze

Pellegatti, tifoso dei rossoneri, ha detto la sua su Milan-Fiorentina 2-2. Ecco il pensiero anche su Mike Maignan, portiere del Diavolo Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “E’ successo di tutto. Sembrava il circo. Maignan che prodezze” Leggi su Pianetamilan.it Carlo, tifoso dei rossoneri, ha detto la sua su-Fiorentina 2-2. Ecco il pensiero anche su Mike, portiere del Diavolo

Milan, Pellegatti: “Paratici, che peccato. Facevo il tifo per lui. Perso tempo”. Milan, scintille Conceicao e Pellegatti: il retroscena sulla lite tra il tecnico e il giornalista. Pellegatti: "Io tutto avrei scommesso ma non che i futuri anni, compreso questo, il Milan non fosse di.... Napoli-Milan, Pellegatti: “Conceicao, formazione sbagliata”. Su Leao e rigori…. Conceiçao furibondo: "Il mio portavoce pagato per farmi una cattiveria". Poi indica un giornalista. Pellegatti: "A Cagliari il Milan non era ancora 'nato'". Ne parlano su altre fonti

“E’ successo di tutto al Milan”, Pellegatti rivela la verità delle ultime ore e annuncia: “Ecco i dettagli della rivoluzione” - Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube ha fatto il punto della situazione esordendo così: "E' successo veramente di tutto, ma siamo sempre affezionati e vicini al nostro caro Milan. (msn.com)

“E’ successo di tutto al Milan”, Pellegatti rivela la verità delle ultime ore e annuncia: “Ecco i dettagli della rivoluzione” - “E’ successo di tutto al Milan”, Pellegatti rivela la verità delle ultime ore e annuncia i “dettagli della rivoluzione”. Parole molto chiare. Le ultime ore in casa Milan sono state senza dubbio ... (notiziemilan.it)

Nuovo DS Milan, Pellegatti conferma tutto: ultimo tentativo per quel dirigente! - Nuovo DS Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha confermato il tentativo in extremis dei rossoneri per l’ex dirigente dell’Atletico Madrid Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo ... (milannews24.com)