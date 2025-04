Milan Maignan dice addio | il sostituto arriva dalla Serie A

Milan a fine anno potrebbe seriamente dire addio Mike Maignan, pronto a salutare ed a fare un salto in avanti nella sua carriera. Il suo sostituto per i rossoneri arriva direttamente dalla Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.Il portiere francese, dopo una annata in cui ha risentito di un rendimento complessivo e collettivo deludente della squadra, nelle ultime uscite è tornato ad essere “miracoloso“. Anche ieri contro la Fiorentina, infatti, al netto dei due gol subiti, è stato per distacco il migliore del Milan, salvando la squadra da una imbarcata e tenendola viva ed in lotta fino alla fine della partita. In tal senso, nel futuro di Mike Maignan però ci sono delle nuvole non di poco conto e che fanno preoccupare in maniera inevitabile i suoi tifosi.Milan, Maignan dice addio: il sostituto arriva dalla Serie A (Calciomercato. Calciomercato.it - Milan, Maignan dice addio: il sostituto arriva dalla Serie A Leggi su Calciomercato.it Ila fine anno potrebbe seriamente direMike, pronto a salutare ed a fare un salto in avanti nella sua carriera. Il suoper i rossoneridirettamenteA. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.Il portiere francese, dopo una annata in cui ha risentito di un rendimento complessivo e collettivo deludente della squadra, nelle ultime uscite è tornato ad essere “miracoloso“. Anche ieri contro la Fiorentina, infatti, al netto dei due gol subiti, è stato per distacco il migliore del, salvando la squadra da una imbarcata e tenendola viva ed in lotta fino alla fine della partita. In tal senso, nel futuro di Mikeperò ci sono delle nuvole non di poco conto e che fanno preoccupare in maniera inevitabile i suoi tifosi.: ilA (Calciomercato.

Milan, Maignan dice addio: il sostituto arriva dalla Serie A. Mike Maignan, addio: ecco la cifra chiesta dal Milan, siamo ai titoli di coda | .it. Champions, Milan dice addio agli ottavi. Theo si fa espellere e il Feyenoord pareggia 1-1. Calciomercato, rivoluzione Milan: Maignan, rinnovo e addio? Le ultime. Il Milan perde una partita folle e dice addio al quarto posto. E ora che si fa con Conceicao?. Milan eliminato dal Feyenoord, Costacurta sbotta: Maignan e Theo, che errori sulla coscienza.

