Milan-Fiorentina Musah | rabbia e poi le scuse Il retroscena da Di Stefano

Stefano, giornalista che segue il mondo rossonero, ha parlato nel post partita di Milan-Fiorentina 2-2 del cambio di Musah nel primo tempo. Ecco le sue parole Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Musah: rabbia e poi le scuse. Il retroscena da Di Stefano Leggi su Pianetamilan.it Beppe Di, giornalista che segue il mondo rossonero, ha parlato nel post partita di2-2 del cambio dinel primo tempo. Ecco le sue parole

Milan-Fiorentina, Musah sostituito al 23': la rabbia e poi le scuse. Milan-Fiorentina, Musah: rabbia e poi le scuse. Il retroscena da Di Stefano. Milan-Fiorentina 2-2, le pagelle: Musah il solito disastro (4), Jovic la riprende (7). Maignan evita il peggio. Rabbia Conceicao: "Tanti errori individuali, sono cose che si imparano da ragazzini". Rivivi la diretta. Milan-Fiorentina, Theo litiga con Dodo ad azione in corso: è bufera sul francese. Conceicao-Musah, scoppia il caso. Calcio news: ultime notizie di oggi. Ne parlano su altre fonti

Milan-Fiorentina, Musah sostituito al 23': la rabbia e poi le scuse - Il centrocampista, sostituito per scelta tecnica dopo il gol di Abraham al 23', è corso negli spogliatoi per sfogare rabbia e delusione, ma poi (dopo l'intervento di Florenzi e Pavolvic) è tornato in ... (sport.sky.it)

Musah sostituito dopo 23 minuti in Milan Fiorentina: non dà la mano a Leao e va negli spogliatoi - Conceicao lo manda negli spogliatoi non soddisfatto della prestazione, al suo posto entra Jovic ... (corriere.it)

Milan-Fiorentina 2-2, le pagelle: Musah il solito disastro (4), Jovic la riprende (7). Maignan evita il peggio (7,5) - Il Milan perde definitivamente il treno per l'Europa e non va oltre il pareggio 2-2 in casa con la Fiorentina. Avvio choc per i rossoneri con i viola ... (msn.com)