Milan di carattere | rimonte e prestazioni da numero 9

Ieri sera, a San Siro, ilha dimostrato di avere, nonostante una partenza difficile contro la Fiorentina. I due gol subiti nei primi dieci minuti hanno evidenziato una certa spensieratezza e un’imperdonabile vagabondaggine da parte dei giocatori allenati dal tecnico portoghese. Tuttavia, questa squadra ha dimostrato di avere una grande resilienza, e se non fosse stato per la sconfitta contro il Napoli (2-1), i rossoneri avrebbero collezionato quattroconsecutive in campionato, battendo Lecce, Como e, appunto, Fiorentina. Tra le note positive, oltre aldimostrato dal, spicca l’attaccante serbo Luka Jovic. Impiegato come seconda punta, il serbo ha segnato la sua seconda rete consecutiva in campionato. Jovic ha brillato nella costruzione della fase offensiva, grazie a un ottimo controllo palla e a passaggi velenosi per Rafael Leao e Christian Pulisic.