Milan Champions quasi sfumata

Milanista. Le lacune difensive che hanno portato ai due gol viola dopo appena 11 minuti sono imperdonabili. La velocità del raddoppio viola ha evidenziato anche una mancanza di impatto istantaneo nella partita, i rossoneri sono scesi in campo solo 45 minuti. Il pareggio con la Fiorentina ha reso il sogno Champions quasi sfumato, aspettando un gli esiti dei tre scontri diretti tra oggi e domani delle altre contendenti, la strada per il Milan diventa pendenza alpina.Un mancato posto in Champions League metterà in discussione quest’ estate la posizione della gran parte dei giocatori,(fatta eccezione per Rejinders e qualche d’ un altro) e sicuramente dei posti dirigenziali non bene delineati e stabiliti. La mancanza di una gerarchia chiara in società ha messo solo che confusione in una stagione confusionaria già di per sè. Dailymilan.it - Milan, Champions quasi sfumata Leggi su Dailymilan.it Il 2-2 di ieri sera ha rimarcato diversi problemi già noti al pubblicoista. Le lacune difensive che hanno portato ai due gol viola dopo appena 11 minuti sono imperdonabili. La velocità del raddoppio viola ha evidenziato anche una mancanza di impatto istantaneo nella partita, i rossoneri sono scesi in campo solo 45 minuti. Il pareggio con la Fiorentina ha reso il sognosfumato, aspettando un gli esiti dei tre scontri diretti tra oggi e domani delle altre contendenti, la strada per ildiventa pendenza alpina.Un mancato posto inLeague metterà in discussione quest’ estate la posizione della gran parte dei giocatori,(fatta eccezione per Rejinders e qualche d’ un altro) e sicuramente dei posti dirigenziali non bene delineati e stabiliti. La mancanza di una gerarchia chiara in società ha messo solo che confusione in una stagione confusionaria già di per sè.

Lotta serrata per la Champions League: cosa serve a Roma o Lazio. Fiorentina per il miracolo, occhio alle sei squadre. I giocatori più forti che non hanno mai vinto la Champions League. Il dopo Gattuso a Napoli, in pole Sergio Conceicao. Allegri e Spalletti più lontani. Champions quasi sfumata. Nuovo allenatore Milan, la situazione si capovolge ancora una volta. Protesta e contestazione: il Milan giocherà in questo clima. Formazione? Oggi le prove. Ne parlano su altre fonti

Milan, la Champions è un miraggio e l'Europa una speranza: all in contro l'Inter, perchè la Coppa Italia è vitale - Una sconfitta pesante, l`ennesima di questa stagione. Il ko vissuto in quel dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, ha – con ogni probabilità. (msn.com)

Avvii horror, pazze rimonte e scarsa continuità: per questo Milan l'Europa è un miraggio - Il folle match con la Fiorentina allontana ulteriormente i rossoneri dagli ultimi obiettivi rimasti in campionato ... (msn.com)

Bologna, il quinto posto in Champions League è quasi sfumato: ecco perché - La vetta del Ranking Uefa è saldamente in mano all’Inghilterra che ha 20.892 punti ed è quasi certa delle cinque squadre qualificate per la prossima Champions ... del Milan, a 17.812 punti. (msn.com)