Milan arriva Tare come ds | primo acquisto dalla Lazio

Milan, che pensa già al futuro ed avrebbe individuato in Igli Tare il profilo ideale a cui affidare il progetto da ds. Ed il primo colpo può arrivare proprio dalla Lazio.Ennesima serata da incubo ieri sera per il Milan, che non è riuscito ad andare oltre il 2-2 contro la Fiorentina in una partita che aveva avuto un inizio thriller. come spesso accade a questa squadra, che si regala completamente agli avversari nei primi dieci minuti o quindici. Un qualcosa che si trascina ormai da tempo ma che Sergio Conceicao non è riuscito a risolvere, a quanto pare. Si è capito che sarà fondamentale per questo progetto la scelta del direttore sportivo per non commettere più gli errori del passato.Milan, Tare nuovo ds e primo colpo dalla Lazio (Calciomercato.it) – foto da LapresseQuest’anno, infatti, è stato sbagliato praticamente tutto, dalla scelta iniziale di Paulo Fonseca fino ad arrivare a quella di cambiarlo con Sergio Conceicao, con il quale la situazione è anche peggiorata. Calciomercato.it - Milan, arriva Tare come ds: primo acquisto dalla Lazio Leggi su Calciomercato.it Ennesima delusione ieri sera per il, che pensa già al futuro ed avrebbe individuato in Igliil profilo ideale a cui affidare il progetto da ds. Ed ilcolpo puòre proprio.Ennesima serata da incubo ieri sera per il, che non è riuscito ad andare oltre il 2-2 contro la Fiorentina in una partita che aveva avuto un inizio thriller.spesso accade a questa squadra, che si regala completamente agli avversari nei primi dieci minuti o quindici. Un qualcosa che si trascina ormai da tempo ma che Sergio Conceicao non è riuscito a risolvere, a quanto pare. Si è capito che sarà fondamentale per questo progetto la scelta del direttore sportivo per non commettere più gli errori del passato.nuovo ds ecolpo(Calciomercato.it) – foto da LapresseQuest’anno, infatti, è stato sbagliato praticamente tutto,scelta iniziale di Paulo Fonseca fino adre a quella di cambiarlo con Sergio Conceicao, con il quale la situazione è anche peggiorata.

Milan, arriva Tare come ds: primo acquisto dalla Lazio. Milan, sfumato Paratici. Chi sarà il nuovo ds: in lista Tare, D'Amico e Manna. ?? Milan: da Tare a Sartori, ricomincia il casting per il ds. De Zerbi: "Resto a Marsiglia". Milan-Paratici è saltata. Direttore sportivo rossonero, ecco chi arriva al suo posto - Rumor. Milan, tutto sul nuovo ds: le richieste di Tare e Paratici, il ruolo di Moncada e l'imbarazzo di Furlani. Nuovo Ds del Milan: Paratici supera Tare nella corsa al dopo-Moncada. Ne parlano su altre fonti

Nuovo DS Milan, svolta Tare! Quotazioni in aumento per l’albanese, Paratici bloccato da… Ultimissime - Nuovo DS Milan, clamoroso dietrofront del club rossonero su Fabio Paratici: in ascesa le quotazioni di Igli Tare Clamoroso aggiornamento fornito dal giornalista Carlo Laudisa, noto giornalista della G ... (milannews24.com)

Milan: da Tare a Sartori, ricomincia il casting per l'uomo mercato. Intanto arriva il "no" di De Zerbi per la panchina - CALCIOMERCATO - La notizia di ieri è stata certamente quella del "no" inatteso di Paratici al Milan per il ruolo di ds dopo che in tanti avevano dato l'affare ... (eurosport.it)

Milan: Igli Tare in pole per la poltrona di ds. Roma: Pioli è la prima scelta di Ranieri, ma serve l'Europa - CALCIOMERCATO - Tramontata la trattativa con Fabio Paratici, il Milan ricomincia il casting per il direttore sportivo che pare avere un favorito chiaro all'ori ... (eurosport.it)