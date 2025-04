Milan a caccia del nuovo ds il candidato glissa | Solo voci

nuovo elemento da inserire all'interno della dirigenza, ma uno dei papabili non si esprimeIl pareggio interno contro la Fiorentina rimediato in campionato ha ribadito quanto sia travagliata la stagione del Milan. E oltre che delle prestazioni in campo, in casa rossonera si parla tanto anche di movimenti dirigenziali. Il club meneghino è infatti al lavoro per trovare un nuovo ds e come vi abbiamo raccontato il nome di Fabio Paratici era in pole position.Milan, caccia al nuovo ds: tanti nomi in lizza (LaPresse) – calciomercato.itL'accordo raggiunto però non basta più: sono sorti problemi nella stesura contrattuale e la fumata bianca non appare così vicina. Una svolta che cambia le carte in tavola. Risalgono infatti le quotazioni di Igli Tare, ancora senza contratto dopo la chiusura dell'esperienza con la Lazio.

