Migranti nave di Emergency con 215 a bordo chiede porto più vicino | Maltempo onde alte 3 metri

Emergency ha chiesto di avere un porto più vicino del porto assegnato di Ancona a causa del peggioramento delle condizioni del mare. Intanto Mediterranea Saving Humans ha fatto sapere di aver soccorso 28 persone, di cui 12 minori, partiti dalle coste della Libia. Leggi su Fanpage.it La Life Support diha chiesto di avere unpiùdelassegnato di Ancona a causa del peggioramento delle condizioni del mare. Intanto Mediterranea Saving Humans ha fatto sapere di aver soccorso 28 persone, di cui 12 minori, partiti dalle coste della Libia.

