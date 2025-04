Miglior servizio con lievi aumenti

aumenti del costo della sosta per le auto, dopo tanti anni in cui le tariffe rimanevano uguali, non rechi danni ai cittadini. "Io credo che un aumento delle tariffe non vada ad incidere sulle spese delle famiglie. Forse questi aumenti sono l’unica cosa che non interessa al cittadino. Sono ben altre le cose che interessano la gente. Sto parlando di aumenti ben più importanti e non di pochi euro. Non credo proprio che l’aumento dei parcheggi influenzi le persone nella loro vita di tutti i giorni. Se la scelta del Comune di aumentare i parcheggi è stata fatta per dare un servizio Migliore ai cittadini, è a mio parere una cosa positiva". Ilrestodelcarlino.it - "Miglior servizio con lievi aumenti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Virginia Rinaldi ritiene che glidel costo della sosta per le auto, dopo tanti anni in cui le tariffe rimanevano uguali, non rechi danni ai cittadini. "Io credo che un aumento delle tariffe non vada ad incidere sulle spese delle famiglie. Forse questisono l’unica cosa che non interessa al cittadino. Sono ben altre le cose che interessano la gente. Sto parlando diben più importanti e non di pochi euro. Non credo proprio che l’aumento dei parcheggi influenzi le persone nella loro vita di tutti i giorni. Se la scelta del Comune di aumentare i parcheggi è stata fatta per dare une ai cittadini, è a mio parere una cosa positiva".

Ticket sanitario più caro: "Gli aumenti sono pesanti. Almeno migliori il servizio" - I bolognesi si dividono sull’aumento del ticket sanitario. Come emerso nei giorni scorsi, la Regione vuole introdurre il ticket per i cittadini con un Isee superiore a 35.000 euro anche per i ... (msn.com)