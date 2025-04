Mia sorella Ylenia mi ha parlato con una canzone sentita su Youtube che aveva la foto di una mano che esce dall’acqua | la dolorosa confessione di Yari Carrisi

sorella Ylenia, sono tornato a New Orleans nel punto dove dicevano che una ragazza si era lanciata nel fiume”. È una confessione intima, dolorosa e di grande dignità quella che ieri ha fatto a Verissimo Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power. La scomparsa della primogenita della coppia d’oro della canzone italiana, avvenuta misteriosamente il 5 gennaio del 1994, ha stravolto per sempre la vita della famiglia Carrisi-Power e a distanza di trent’anni la speranza di trovarla ancora viva non è del tutto svanita.Come ha riconosciuto lo stesso Yari parlando con Silvia Toffanin, alla quale ha rivelato di essere tornato a cercala qualche anno fa, dopo il Covid. “Per molti anni, infatti, ho pensato che fosse in giro, a viaggiare per il mondo. Poi passavano gli anni e ho iniziato ad arrendermi”, ha ammesso il musicista. Ilfattoquotidiano.it - “Mia sorella Ylenia mi ha parlato con una canzone sentita su Youtube, che aveva la foto di una mano che esce dall’acqua”: la dolorosa confessione di Yari Carrisi Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Ho cercato ovunque mia, sono tornato a New Orleans nel punto dove dicevano che una ragazza si era lanciata nel fiume”. È unaintima,e di grande dignità quella che ieri ha fatto a Verissimo, il figlio di Al Bano e Romina Power. La scomparsa della primogenita della coppia d’oro dellaitaliana, avvenuta misteriosamente il 5 gennaio del 1994, ha stravolto per sempre la vita della famiglia-Power e a distanza di trent’anni la speranza di trovarla ancora viva non è del tutto svanita.Come ha riconosciuto lo stessoparlando con Silvia Toffanin, alla quale ha rivelato di essere tornato a cercala qualche anno fa, dopo il Covid. “Per molti anni, infatti, ho pensato che fosse in giro, a viaggiare per il mondo. Poi passavano gli anni e ho iniziato ad arrendermi”, ha ammesso il musicista.

