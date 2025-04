Meteo | Previsioni per lunedì 7 aprile

Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per lunedì 7 aprile Leggi su Modenatoday.it A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1245m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al.

Meteo: attenzione alle Gelate tardive Lunedì 7 Aprile, le zone a rischio - Insomma, ci sarà da battere i denti a causa dell'arrivo di una vera e propria ondata di freddo tardivo di stampo invernale. In termine tecnico queste particolari configurazioni vengono definite scambi ... (ilmeteo.it)

Previsioni meteo lunedì 7 aprile, a Milano e in Lombardia cielo coperto ma senza pe venti freddi - Il sole che ha caratterizzato la giornata di domenica lascerà il posto alle nuvole, La temperatura massima non salirà oltre i 14 gradi, quella minima si attesterà sui 6. Martedì 8 aprile graduale migl ... (milano.corriere.it)