Liberoquotidiano.it - Meteo, incubo a Pasqua: da Giuliacci pessime notizie

Che tempo farà? Per sciogliere l'enigma-, meglio girare la domanda al colonnello Mario, che direttamente dal suo sito personale fa il punto sulle imminenti condizionirologiche. Con un occhio vigile puntato sui giorni di festa, che incombono. Si parte dall'inizio della prossima settimana, che porterà con sé un assaggio d'inverno, con la possibilità di nevicate anche a quote molto basse, in particolare lungo i versanti adriatici e nelle regioni meridionali. Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare gradualmente: l'anticiclone tornerà a farsi sentire, regalando giornate in prevalenza serene e più stabili. Clicca qui per accedere al sito personale di MarioLa seconda metà di aprile non sarà però esente da nuovi scossoni atmosferici. Diverse perturbazioni potrebbero transitare sulla nostra Penisola, accompagnate da fenomeni diffusi e temporali.