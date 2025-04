Meteo in arrivo crollo termico con venti temporali e neve | ecco dove

Meteorologi secondo cui nel corso delle prossime ci si attende l’arrivo di temporali, nevicate e di un deciso crollo delle temperature. Oltre che venti forti al Nord e al Centro. Dopo fasi di bel tempo, dunque, cambia tutto in maniera repentina. La ragione di questa improvvisa svolta, dicono gli esperti, è da ricercare nella discesa di un freddo vortice ciclonico che dalle regioni baltiche si sposterà verso quelle dei Balcani, impattando anche sul nostro Paese. Tg24.sky.it - Meteo, in arrivo crollo termico con venti, temporali e neve: ecco dove Leggi su Tg24.sky.it Un ulteriore colpo di coda del freddo. E’ quello che si aspettano, almeno su parte dell’Italia, irologi secondo cui nel corso delle prossime ci si attende l’di, nevicate e di un decisodelle temperature. Oltre cheforti al Nord e al Centro. Dopo fasi di bel tempo, dunque, cambia tutto in maniera repentina. La ragione di questa improvvisa svolta, dicono gli esperti, è da ricercare nella discesa di un freddo vortice ciclonico che dalle regioni baltiche si sposterà verso quelle dei Balcani, impattando anche sul nostro Paese.

