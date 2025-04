Meta Ai installata in Whatsapp | 2 miliardi di potenziali allenatori Tutti i dubbi su privacy e concorrenza

Whatsapp da qualche giorno è comparso un cerchietto azzurro e lilla che vi conduce in una chat con Meta Ai, l'intelligenza artificiale di Meta, sappiate che non c'è modo di farlo scomparire. È installato nella app stessa e l'unico modo per ignorarlo è non porgli domande e non interagire. E se col tempo Meta Ai dovesse raggiungere tutto il mondo, avrebbe quasi due miliardi di potenziali addestratori della sua intelligenza artificiale (che corrispondono agli utenti di Whatsapp globali) che potrebbero trovare comodo interrogare una Ai già contenuta nella stessa app senza uscire e aprire Google per interrogare Gemini o andare su ChatGpt. Un vantaggio competitivo non da poco, senza però che abbiano mai dato l'ok a questa implementazione. La spiegazione fornita del social network a chi ha sollevato il problema è che la funzione non raccoglie dati degli utenti per profilarli e che quindi si possa evitare l'opt in/opt-out.

