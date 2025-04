Mercato Juventus | in programma dei contatti per discutere del suo futuro! Cosa filtra in vista dell’estate i dettagli

Novità importanti circa il futuro di Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del Psg in prestito al Mercato Juventus fino al termine di questa stagione.Come riferito da La Stampa, presto dovrebbero esserci contatti tra le due società per cercare di risolvere in un modo o nell'altro il futuro. Il PSG, al momento, non esclude di poterlo anche ritrovare in squadra per il Mondiale per Club.

Juventus, il mercato per scacciare la crisi: contatti per Osimhen - (Adnkronos) – La Juventus punta Victor Osimhen ... è sempre più in bilico e la dirigenza si sta muovendo, anche sul mercato, per rinforzare una rosa che fin qui ha mostrato diversi limiti. (msn.com)

Juventus, si rivede Douglas Luiz: il brasiliano da “oggetto misterioso” a pedina di scambio. È la chiave per arrivare a Tonali - Douglas Luiz è arruolabile per la trasferta di Roma e spera di convincere Tudor e la Juventus. Che, però, intende utilizzarlo per arrivare a Tonali: il piano. (sport.virgilio.it)