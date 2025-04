Mercato Inter emissari nerazzurri al Via del Mare per Idzes | obiettivo concreto per la difesa! Occhio allo scenario in caso di retrocessione in B col Venezia

Mercato Inter, emissari nerazzurri al Via del Mare per Idzes: obiettivo concreto per la difesa! Occhio allo scenario in caso di.Tra le priorità degli uomini del Mercato Inter per la prossima estate c’è quello di andare a puntellare la difesa, cercando anche di abbassare l’età media del reparto. Tra i nomi più caldi in casa nerazzurra c’è quello di Jay Idzes, capitano del Venezia. A conferma dell’Interesse della beneamata nei suoi confronti, stando a quanto riferito da CalcioMercato.com, alcuni scout nerazzurri sono stati avvistati oggi sugli spalti del Via del Mare in occasione del match tra il Lecce e il Venezia.Mercato Inter – «Jay Idzes, nazionale indonesiano del Venezia, autore di grandi prestazioni che hanno fatto drizzare le antenne già nei mesi scorsi anche a Milan e Napoli, torna nel mirino dell’Inter: non è un mistero che i nerazzurri stiano cercando un centrale da far crescere accanto ai senatori e il classe 2000 ha colpito gli osservatori meneghini. Internews24.com - Mercato Inter, emissari nerazzurri al Via del Mare per Idzes: obiettivo concreto per la difesa! Occhio allo scenario in caso di retrocessione in B col Venezia Leggi su Internews24.com di Redazioneal Via delperper laindi.Tra le priorità degli uomini delper la prossima estate c’è quello di andare a puntellare la, cercando anche di abbassare l’età media del reparto. Tra i nomi più caldi in casa nerazzurra c’è quello di Jay, capitano del. A conferma dell’esse della beneamata nei suoi confronti, stando a quanto riferito da Calcio.com, alcuni scoutsono stati avvistati oggi sugli spalti del Via delin occasione del match tra il Lecce e il– «Jay, nazionale indonesiano del, autore di grandi prestazioni che hanno fatto drizzare le antenne già nei mesi scorsi anche a Milan e Napoli, torna nel mirino dell’: non è un mistero che istiano cercando un centrale da far crescere accanto ai senatori e il classe 2000 ha colpito gli osservatori meneghini.

Da Frattesi a Ricci: quasi 40 milioni e ribaltone Inter a centrocampo | CM.IT. FcIN - Inter, operazione domani: emissari nerazzurri al Marassi per Genoa-Empoli, tre i nomi sotto osservazione. Inter su Morten Frendrup: osservatori presenti in Genoa-Empoli. Inter, osservatori seguono il classe 2006 Bah. Castro è il nuovo Lautaro: rivoluzione Inter e anticipo sulla Juve | CM.IT. FcIN - Inter, missione spagnola: visionato dal vivo Juma Bah, possibile operazione in stile Bisseck. Ne parlano su altre fonti

FcIN - Inter, operazione domani: emissari nerazzurri al Marassi per Genoa-Empoli, tre i nomi sotto osservazione - Mentre l'Inter di Inzaghi ritorna a Milano dalla ... sono presenti degli emissari nerazzurri per monitorare la prestazione di Luca Marianucci, giovane difensore interessante oggi in forza al ... (msn.com)

Benatia parla con l’Inter, il mercato si muove: due da Mondiale per Inzaghi - Mercoledì sera San Siro è stato teatro del derby di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter, ma ha anche ospitato alcuni interlocutori importanti del possibile futuro calciomercato d ... (tuttosport.com)

Sky – Mercato Inter, non solo attacco: si investirà anche in questo ruolo in estate - È tempo di derby di Coppa Italia, ma non soltanto. Da Sky Sport sono arrivate anche importanti notizie in chiave mercato verso la prossima estate. Conferme sul nome di Luis Henrique del Marsiglia per ... (informazione.it)