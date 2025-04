Feedpress.me - Meloni: "Rivedere il Green Deal". Von der Leyen: "Negoziamo ma pronti a contromisure sui dazi"

Leggi su Feedpress.me

La premier, in videocollegamento al congresso della Lega è tornata a parlare dei. "Torneremo a chiedere con forza all'Europa dile normative ideologiche dele l'eccesso di regolamentazione in ogni settore, che oggi costituiscono dei veri e propriinterni che finirebbero per sommarsi in modo insensato a quelli esterni". Lo ha detto la premier Giorgia