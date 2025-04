Meloni | in risposta ai dazi pronti a mettere in campo tutti gli strumenti

dazi, con determinazione e pragmatismo, senza allarmismi. Non abbiamo condiviso ovviamente la scelta degli Stati Uniti, ma siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti - negoziali ed economici - necessari per sostenere le nostre imprese e i nostri settori che dovessero risultare penalizzati". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato al congresso della Lega. Il governo conta ancora sul consenso degli italiani Poi, il lavoro del suo esecutivo. Quello del governo è "un cammino entusiasmante, nella sua difficoltà, a tratti fisicamente molto impegnativo, che però ci ha permesso di entrare pochi giorni fa nella lista dei cinque governi più duraturi della storia Repubblicana. E - ha aggiunto Meloni - fatto ancora più importante, dopo due anni e mezzo di governo, noi possiamo contare ancora sul consenso della maggioranza degli italiani". Agi.it - Meloni: in risposta ai dazi "pronti a mettere in campo tutti gli strumenti" Leggi su Agi.it AGI - "Affronteremo anche il tema dei, con determinazione e pragmatismo, senza allarmismi. Non abbiamo condiviso ovviamente la scelta degli Stati Uniti, ma siamoingli- negoziali ed economici - necessari per sostenere le nostre imprese e i nostri settori che dovessero risultare penalizzati". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio inviato al congresso della Lega. Il governo conta ancora sul consenso degli italiani Poi, il lavoro del suo esecutivo. Quello del governo è "un cammino entusiasmante, nella sua difficoltà, a tratti fisicamente molto impegnativo, che però ci ha permesso di entrare pochi giorni fa nella lista dei cinque governi più duraturi della storia Repubblicana. E - ha aggiunto- fatto ancora più importante, dopo due anni e mezzo di governo, noi possiamo contare ancora sul consenso della maggioranza degli italiani".

Dazi, è escalation: ritorsione della Cina, da domani dal 34% all'84% su prodotti Usa - Controdazi da 20,9 miliardi di euro, prima tranche da 3,9. La Cina risponde a Trump: dazi dell'84%. Borse a picco. Politico: "Parigi teme la visita di Meloni in Usa". Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c...". Meloni: in risposta ai dazi "pronti a mettere in campo tutti gli strumenti". Il viaggio di Meloni a Washington per parlare dei dazi con Trump, prima dell'arrivo di Vance a Roma. Dazi: ecco il documento del governo, Meloni compra armi e gas da Washington. Ne parlano su altre fonti

Meloni: in risposta ai dazi "pronti a mettere in campo tutti gli strumenti" - AGI - "Affronteremo anche il tema dei dazi, con determinazione e pragmatismo, senza allarmismi. Non abbiamo condiviso ovviamente la scelta degli Stati Uniti, ma siamo pronti a mettere in campo tutti g ... (msn.com)

Giorgia Meloni contraria alla risposta ai dazi Usa: “Non è una catastrofe” - Giorgia Meloni ha parlato delle contromosse del Governo italiano in risposta ai dazi lanciati da Trump, ma senza allarmismi e con distinguo rispetto alla reazione dura di von der Leyen ... (quifinanza.it)

Giorgia Meloni: No ai Dazi in Risposta ai Dazi, Dialogo con l'UE e USA - La premier Meloni propone di rimuovere i dazi attraverso un dialogo con i partner europei e americani per evitare impatti negativi sull'economia. (quotidiano.net)