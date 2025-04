Liberoquotidiano.it - Meloni al Congresso della Lega: "Porteremo avanti il programma punto per punto"

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2025 "Intendiamo rispettare ilper, perché è esattamente questo che ci differenzia dai nostri avversari, che ci differenzia dalla sinistra: noi condividiamo la stessa visione del mondo e siamo al governo per rispettare gli impegni presi con i cittadini. Siamo al governo per lavorare, per essere al servizio degli italiani, per fare ciò che nessun altro ha avuto il coraggio e la forza di fare in tanti anni" così la premier Giorgiaintervenendo con un video messaggio al. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev