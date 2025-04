Megabox Vallefoglia trionfa | in Europa con la Challenge Cup

Megabox 3 REALE MUTUA FENERA :Bednarek, Spirito (L), Skinner 21, Lyashko, Alberti 10, Van Aalen 2, Anthouli 4, Buijs 8, Gicquel 17, Rolando, Gray 11, Cavaglia (L), Omoruyi 6. All. Bregoli. Megabox Vallefoglia:Bici 30, Feduzzi, Michieletto, Giovannini 12, De Bortoli (L), Candi 12, Torcolacci (L), Perovic, Kobzar, Weitzel 15, Lee 8, Lazda, Carletti 2. All. Pistola. Arbitri: Caretti e Verrascina. Parziali: 25-15 (23'), 21-25 (29'), 20-25 (30'), 25-16 (26'), 12-15 (20'). La Megabox fa l'impresa e porta Vallefoglia in Europa. Un comune di soli 15.000 abitanti disputerà il prossimo anno la Challenge Cup. Un successo esaltante per il club di Ivano Angeli: "Una soddisfazione immensa - esulta il presidente - che corona una stagione bellissima. Ho capito che potevamo farcela quando le abbiamo riprese sull'8 pari.

