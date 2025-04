It.insideover.com - Medio Oriente e Nord Africa, dove le infezioni da HIV mostrano aumenti record

In alcune regioni, l’HIV è un’epidemia senza numeri e volti. Nel, per esempio, migliaia di persone scompaiono dai registri ufficiali, cancellate da stigma e deliberata omissione. Mentre la ricerca scientifica celebra i progressi nella lotta al virus, qui si muore nel silenzio, vittime non solo della mancanza di farmaci, ma anche di una profonda ipocrisia.La regione dele del(MENA) occupa da tempo un posto critico nella mappatura globale delle epidemie di HIV, caratterizzata da una carenza di dati epidemiologici affidabili. L’assenza di sistemi di monitoraggio efficaci ha compromesso sia l’analisi della diffusione del virus sia l’implementazione di strategie di contenimento mirate. Questa lacuna ostacola il conseguimento degli obiettivi del programma UNAIDS, in particolare l’iniziativa 90-90-90 – che prevede la diagnosi del 90% delle persone sieropositive, l’accesso alle terapie antiretrovirali per il 90% dei casi identificati e il raggiungimento della soppressione virale nel 90% dei pazienti in trattamento.