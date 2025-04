Juventusnews24.com - McKennie prezioso jolly per Tudor: lo statunitense confermato in Roma Juve? La decisione è ufficiale

McKennie prezioso jolly per Tudor: la formazione per Roma Juve, tutte le scelte di Tudor sulla fascia. Sono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia. McKennie viene confermato dal mister bianconero che lo schiera sulla fascia sinistra proprio come era successo contro il Genoa. Lo statunitense ha convinto nel nuovo ruolo pensato dal mister bianconero e anche all'Olimpico proverà a fare male in una partita davvero importante per la Champions League.