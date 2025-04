Maxi rissa ad Adrara San Martino | due gruppi si affrontano Botte auto incendiata e 3 feriti in ospedale

Adrara San Martino (Bergamo), 6 aprile 2025 – Notte di tensioni sulle Prealpi bergamasche, ad Adrara San Martino, nella centralissima piazza Umberto primo, dove si sono verificata tensioni tra due gruppi stranieri, probabilmente di origine indiana o pachistana. Dalla lite alla rissa: tre in ospedale Diverse persone poco dopo mezzanotte hanno iniziato a litigare animatamente. Nel giro di poco i contendenti dalle parole sono passati ai fatti. Il bilancio è di tre feriti: tre uomini di 24 anni, tutti soccorsi e trasportati in ospedale A Iseo, Ome e Chiari. Due feriti sono stati trasportati in codice verde e uno in codice giallo. Anche un'auto incendiata Lo scontro ha visto anche il rogo di un'auto e il danneggiamento di un secondo veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, supportati da due ambulanze e dai vigili del fuoco per domare le fiamme.

