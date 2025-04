Maxi incendio in un sito di stoccaggio di ecoballe a Scafati

AGI - "Da 24 ore squadre locali, supportate per tutta la notte anche dai comandi di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, impegnate a Scafati per l'incendio di un capannone industriale di 17.000 mq adibito allo stoccaggio di ecoballe: collassata la copertura della struttura, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per le lunghe operazioni di spegnimento e bonifica". È quanto si legge sul profilo X dei Vigili del Fuoco. Il sito interessato dalle fiamme è "Seneca" a via Galileo Ferraris nel comune di Scafati (Sa). Per i fumi che si sono diffusi nella zona, l'Arpac ha avviato il monitoraggio della qualità dell'aria. "A una prima osservazione, il rogo ha interessato cospicui volumi di rifiuti, merceologicamente riconducibili a materiale plastico e carta/cartone da imballaggi. I tecnici Arpac, intervenuti su richiesta dei Vigili del fuoco, hanno installato due campionatori in un'area di probabile diffusione degli inquinanti atmosferici sulla base della direzione del vento, uno per la ricerca di diossine/furani, l'altro per la ricerca di metalli, Ipa, PM10.

