Oasport.it - Max Verstappen dà una lezione ai piloti McLaren e vince il GP del Giappone. Ferrari anonima spettatrice

Leggi su Oasport.it

Maxcompleta uno dei weekend migliori della carriera, batte leil Gran Premio del2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quarta doppietta (pole e vittoria) consecutiva a Suzuka per il fuoriclasse olandese della Red Bull, che torna sul gradino più alto del podio dopo Lusail 2024 e raggiunge quota 64 successi complessivi.Dura sconfitta per il team di Woking, che si deve accontentare di un secondo posto con Lando Norris (vicino al sorpasso sunella sosta ai box) e di un terzo con Oscar Piastri senza mai riuscire ad attaccare realmente in pista il quattro volte iridato nonostante una macchina superiore alla RB21 e al resto della concorrenza. Molto lontani tutti gli altri, a partire dalladi un Charles Leclerc quarto a oltre 15 secondi dalla testa.