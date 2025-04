Max è tornato! Verstappen si aggiudica il Gp del Giappone davanti a Norris e Piastri Quarto Leclerc settimo Hamilton

Verstappen (Red Bull) vince il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di F1 2025 . Quarto successo consecutivo a Suzuka per il pilota olandese, che precede al traguardo le due McLaren di Lando Norris (+1"423) e di Oscar Piastri (+2"129). Charles Leclerc ottiene il massimo dalla sua Ferrari ed è Quarto a 16"097 da Verstappen. Lewis Hamilton (Ferrari) non oltre il settimo posto.. Feedpress.me - Max è tornato! Verstappen si aggiudica il Gp del Giappone davanti a Norris e Piastri. Quarto Leclerc, settimo Hamilton Leggi su Feedpress.me Max(Red Bull) vince il Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondiale di F1 2025 .successo consecutivo a Suzuka per il pilota olandese, che precede al traguardo le due McLaren di Lando(+1"423) e di Oscar(+2"129). Charlesottiene il massimo dalla sua Ferrari ed èa 16"097 da. Lewis(Ferrari) non oltre ilposto..

Max è tornato! Verstappen si aggiudica il Gp del Giappone davanti a Norris e Piastri. Quarto Leclerc,. È tornato Mad Max? Verstappen si prende la pole position a Suzuka e zittisce la McLaren, la Ferrari nemmeno ci prova. E con la pioggia che arriva…. F1. Qualifiche GP Giappone: Verstappen torna in pole a Suzuka! Battute le McLaren, Leclerc 4° ed Hamilton 8°. Sainz penalizzato. Max Verstappen: c’è altro oltre la F1. Verstappen torna in azione per il Team Redline dopo le controversie. Lando Norris torna sugli scontri con Max Verstappen: “Ho imparato da quei momenti”. Ne parlano su altre fonti

Max è tornato! Verstappen si aggiudica il Gp del Giappone davanti a Norris e Piastri. Quarto Leclerc, settimo Hamilton - Max Verstappen (Red Bull) ha vinto il GP del Giappone, terza prova del mondiale di Formula 1 . Sul podio, nell’ordine, anche le McLaren di Norris e Piastri. (msn.com)

È tornato Mad Max? Verstappen si prende la pole position a Suzuka e zittisce la McLaren, la Ferrari nemmeno ci prova. E con la pioggia che arriva… - Ancora non ci era riuscito nessuno a imporsi sulla McLaren durante la fase di qualifica per il Gran Premio, ma Mad Max Verstappen si è preso la pole position a Suzuka e ha lasciato a bocca aperta tutt ... (mowmag.com)

F1, Verstappen è tornato: c'è tutto Max nell'esultanza per la pole in Giappone - In quei pugni chiusi una volta arrivato al parco chiuso c'è tutto il significato della pole ottenuta da Verstappen in Giappone: la 41^ in carriera, la fine di un digiuno che durava da 15 GP, ma ... (sport.sky.it)