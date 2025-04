Sport.quotidiano.net - Mattia Grassani: tra Bologna e Napoli, un ponte di diritto sportivo

"Ile ilsono i due club che assisto da più tempo in assoluto: parliamo di rapporti che durano da venti o trent’anni. Per chi tiferò domani sera? Ho un doppio sogno e spero che a fine maggio si avveri: ildi nuovo in Champions e ilcol quarto scudetto cucito sul petto". Se c’è uno che nel calcio ha gettato untra le Due Torri e il Vesuvio quel qualcuno è l’avvocato. Bolognese nel midollo (anche se nato a Fidenza), luminare di, mille battaglie condotte nelle aule della giustizia sportiva con l’invisibile spadone della legge, a difesa di deboli e potenti. Tante vittorie in bacheca da custodire nello studio di via de’ Marchi e qualche sconfitta ancora oggi difficile da digerire. Avvocato, qual è il rospo rossoblù che non ha mai ingoiato? "Il mancato ripescaggio in A nell’estate 2005, a seguito dei fatti di Calciopoli: quello resta il mio cruccio professionale più grande.