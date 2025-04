Quotidiano.net - Matteo Salvini confermato segretario della Lega fino al 2029

Leggi su Quotidiano.net

è stato, in caricaal. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l'unica presentata. L'esito del voto è stato accolto dagli applausi dei leghisti tutti in piedi, riuniti nella Fortezza da Basso per il congresso. Per effetto del nuovo statuto approvato ieri, il suo mandato si allunga di dodici mesi e quindi durerà 4 anni.è stato eletto per la prima volta nel 2013 e per lui è la terza conferma.