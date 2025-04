Matteo Arnaldi fa risorgere Gasquet ed esce di scena a Montecarlo

Montecarlo per Matteo Arnaldi. Il sanremese fa sostanzialmente risorgere Richard Gasquet, che a vent’anni dalla wild card che gli consentì di battere Federer ai quarti e dare battaglia contro Nadal in semifinale si prende un’altra bella gioia sul campo intitolato a Ranieri III. 6-3 4-6 6-4 il punteggio finale, con cui il nativo di Beziers è destinato a sfidare uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Daniel Altmaier.Arnaldi parte malissimo, commettendo diversi errori banali che gli costano subito la battuta. L’azzurro si riprende subito e pareggia i conti, ma non passa molto tempo che di nuovo, sul 2-2 e dallo stesso lato di servizio precedente, subisce ancora il break: stavolta Gasquet tiene (e avrebbe rischiato senza un dritto facile sbagliato dal sanremese sul 15-30). Oasport.it - Matteo Arnaldi fa risorgere Gasquet ed esce di scena a Montecarlo Leggi su Oasport.it Finisce subito il cammino nel Masters 1000 diper. Il sanremese fa sostanzialmenteRichard, che a vent’anni dalla wild card che gli consentì di battere Federer ai quarti e dare battaglia contro Nadal in semifinale si prende un’altra bella gioia sul campo intitolato a Ranieri III. 6-3 4-6 6-4 il punteggio finale, con cui il nativo di Beziers è destinato a sfidare uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Daniel Altmaier.parte malissimo, commettendo diversi errori banali che gli costano subito la battuta. L’azzurro si riprende subito e pareggia i conti, ma non passa molto tempo che di nuovo, sul 2-2 e dallo stesso lato di servizio precedente, subisce ancora il break: stavoltatiene (e avrebbe rischiato senza un dritto facile sbagliato dal sanremese sul 15-30).

ATP Delray Beach: Arnaldi sopravvive e rimonta Tien dopo quasi tre ore. "Ho cambiato 65 magliette!". Matteo Arnaldi fa risorgere Gasquet ed esce di scena a Montecarlo. Matteo Arnaldi piazza il colpo e batte Andrey Rublev! Azzurro al terzo turno di Indian Wells. Arnaldi risorge a Montreal: vittoria su McDonald ed ora la sfida con Khachanov. Ne parlano su altre fonti

Matteo Arnaldi non fa un favore a Jannik Sinner contro Alexander Zverev - Non c'è gioia per gli italiani in Messico. Dopo Flavio Cobolli, escono all'esordio anche Matteo Arnaldi, battuto da Alexander Zverev, e Mattia Bellucci, che manca quattro match point contro ... (msn.com)

Arnaldi fa impazzire Nakashima: rivivi il punto-maratona vinto in difesa dall'azzurro a Delray Beach - Continua la corsa di Matteo ... circuito, Arnaldi tornerà in campo nella notte tra sabato e domenica (alle ore 2) contro Alejandro Davidovich Fokina, già battuto pochi giorni fa a Dallas ... (informazione.it)

Pronostico Matteo Arnaldi-Brandon Nakashima, Tennis ATP Indian Wells 2025 del 10 marzo - Matteo Arnaldi, che lunedì sera in California sfiderà il giocatore di casa, Brandon Nakashima. Pronostico Arnaldi-Nakashima 10 marzo 2025. L’assenza di Jannik Sinner si fa sentire per l’Italia del ... (betitaliaweb.it)