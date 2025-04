Matelica in trasferta a Montefano | sfida decisiva per la salvezza

trasferta a Montefano, penultima giornata di campionato, potrebbe essere decisiva ai fini della salvezza del Matelica. Ne parliamo con il giovane Corrado Rosolani, 20 anni il 9 maggio, uno degli elementi più promettenti del vivaio. "Il Montefano – dice – è un’ottima squadra, ce lo ha già dimostrato all’andata, credo che, nonostante abbia già raggiunto la salvezza, avrà gli stimoli giusti per fare risultato. Sarà una partita dura". La formazione di Ionni arriva all’appuntamento piuttosto "carica" dopo il buon pari di domenica scorsa con l’Urbino. "Sì, abbiamo ottenuto un bel punto, che ci voleva – rimarca Rosolani – dopo un periodo senza risultati, il pareggio è stato il frutto di una prestazione molto positiva che ci ha dato animo e consapevolezza per lavorare bene in settimana e affrontare al meglio la gara che ci aspetta". Sport.quotidiano.net - Matelica in trasferta a Montefano: sfida decisiva per la salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net La, penultima giornata di campionato, potrebbe essereai fini delladel. Ne parliamo con il giovane Corrado Rosolani, 20 anni il 9 maggio, uno degli elementi più promettenti del vivaio. "Il– dice – è un’ottima squadra, ce lo ha già dimostrato all’andata, credo che, nonostante abbia già raggiunto la, avrà gli stimoli giusti per fare risultato. Sarà una partita dura". La formazione di Ionni arriva all’appuntamento piuttosto "carica" dopo il buon pari di domenica scorsa con l’Urbino. "Sì, abbiamo ottenuto un bel punto, che ci voleva – rimarca Rosolani – dopo un periodo senza risultati, il pareggio è stato il frutto di una prestazione molto positiva che ci ha dato animo e consapevolezza per lavorare bene in settimana e affrontare al meglio la gara che ci aspetta".

