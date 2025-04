Masters 1000 Montecarlo 2025 | l’ordine di gioco di lunedì 7 aprile tre azzurri in campo

Leggi su Sportface.it

Comincia la settimana deldicon i match di primo turno, iniziati già quest’oggi. Scenderanno indiverse teste di serie, a cominciare dal numero 9 Daniil Medvedev, impegnato in uno scoppiettante derby russo contro Karen Khachanov. Tanta Italia inoltre sui campi in terra rossa del Principato: sulcentrale del complesso monegasco Lorenzo Musetti farà il suo esordio stagionale sulla superficie contro il qualificato cinese Bu Yunchaokete, mentre in serata chiuderà il programma Lorenzo Fognini, in gara grazie ad una wild card e vincitore anel 2019, nel difficile incontro con l’argentino Francisco Cerundolo.Non è finita qui, perché Matteo Berrettini è chiamato a tornare protagonista sulla terra. Il romano, reduce dal grande torneo disputato a Miami, torna ine sfiderà l’argentino Mariano Navone, proveniente dalle qualificazioni e sempre insidioso su terra.