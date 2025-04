Masters 1000 Monte Carlo 2025 | Arnaldi cede a Gasquet Bellucci fuori nelle qualificazioni

Leggi su Sportface.it

Parte male l’avventura dei colori azzurri aldi. Matteoè infatti incappato in una sconfitta al primo turno contro il veterano Richard, che si è imposto con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 in due ore e 34 minuti di partita. Troppo falloso il sanremese, che forse ha sentito la pressione del torneo ‘di casa’, visti i pochi kilometri che separano il Principato di Monaco dal suo paese nativo; i 53 errori gratuiti sono un numero esorbitante, che ha permesso all’esperto transalpino di portare a casa l’incontro.Eloquenti in questo senso sono stati gli ultimi game della partita, quando Matteo prima ha subito il break del 5-3, poi si è riportato in partita grazie ad uno splendido passante, prima però di rovinare tutto: comodo smash fallito, errore col dritto e chiusura con il doppio fallo sul match point che ha consegnato l’incontro a