Massacra di botte la ex e poi tenta di gettarla dal belvedere | sfiorato il dramma

Tempo di lettura: < 1 minutola ex a pugni e poididal. Lei si oppone salvandosi. Alla fine i Carabinieri arrestano l’aggressore. E’ successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli. I fatti: i due sono separati da gennaio. Lei vive altrove col figlio di pochi mesi. Lui, non lontano dalla loro vecchia casa. Lei sta provando a voltare pagina. Il suo ex non la pensa alla stessa maniera, trova la donna in strada, mentre passeggia. In un istante è davanti a lei. La prende a pugni, a calci, le spacca le ossa del naso e poi la afferra. Prova a spingerla oltre una balaustra di une solo la resistenza della donna evita un epilogo ancora più tragico. La lascia sanguinante a terra e va via. Dura tutto pochi secondi. La vittima viene portata in ospedale dove le diagnosticheranno lesioni guaribili in 30 giorni.