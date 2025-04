Marine Le Pen in piazza | Non mollerò di un centimetro La sentenza ha calpestato il mio onore

Marine Le Pen fanno esultare la folla alle 16 e 30, l’apice dell’incontro organizzato dal Rassemblement national sei giorno dopo la sentenza storica in cui la storica leader del partito è stata condannata a quattro anni di prigione, 100.000 euro di multa e l’impossibilità di presentarsi a delle elezioni nei prossimi cinque anni. Alla manifestazione erano presenti in 4.000 secondo Le Monde, 10.000 secondo Jordan Bardella. 1.500 secondo alcuni poliziotti interrogati sul posto dal Parisien. Sullo sfondo, la cupola degli Invalides, un luogo scelto con cura dagli organizzatori, dove è sepolto Napoleone, “quel gigante il cui nome fa vibrare il marmo delle nazioni” ha ricordato Jordan Bardella. Quotidiano.net - Marine Le Pen in piazza: “Non mollerò di un centimetro. La sentenza ha calpestato il mio onore” Leggi su Quotidiano.net Parigi, 6 aprile 2025 – “Non chiediamo di essere sopra la legge, ma nemmeno al di sotto della legge!”. Le parole diLe Pen fanno esultare la folla alle 16 e 30, l’apice dell’incontro organizzato dal Rassemblement national sei giorno dopo lastorica in cui la storica leader del partito è stata condannata a quattro anni di prigione, 100.000 euro di multa e l’impossibilità di presentarsi a delle elezioni nei prossimi cinque anni. Alla manifestazione erano presenti in 4.000 secondo Le Monde, 10.000 secondo Jordan Bardella. 1.500 secondo alcuni poliziotti interrogati sul posto dal Parisien. Sullo sfondo, la cupola degli Invalides, un luogo scelto con cura dagli organizzatori, dove è sepolto Napoleone, “quel gigante il cui nome fa vibrare il marmo delle nazioni” ha ricordato Jordan Bardella.

