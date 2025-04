Marine Le Pen alla sua piazza | Non mollerò di un centimetro

Marine Le Pen contro i giudici e la sentenza "politica" che minaccia di tenerla fuori dalle presidenziali tra due anni. Nella banlieue nord di Saint-Denis, Gabriel Attal e i macroniani a difendere "i nostri giudici. Feedpress.me - Marine Le Pen alla sua piazza: "Non mollerò di un centimetro" Leggi su Feedpress.me Una domenica di sole a Parigi, dove l'estrema destra, l'estrema sinistra a il centro di Macron si ritrovano - contemporaneamente - in piazze diverse . Davanti agli Invalides, i sostenitori diLe Pen contro i giudici e la sentenza "politica" che minaccia di tenerla fuori dalle presidenziali tra due anni. Nella banlieue nord di Saint-Denis, Gabriel Attal e i macroniani a difendere "i nostri giudici.

