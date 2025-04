Marine Le Pen ai suoi sostenitore in piazza a Parigi | Non mollerò di un centimetro È una sentenza politica

Parigi, Marine Le Pen scalda i presenti prendendo la parola durante la manifestazione organizzata dal Rassemblement National (Rn) contro la sentenza di primo grado che ha condannato la leader del partito di estrema destra francese a 5 anni di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici. “Tutti devono saperlo: non mollerò di un centimetro”, ha aggiunto.Le Pen ha reso omaggio all’”eccezionale sussulto popolare per la democrazia e per il diritto“. “Per me – ha sottolineato – è impossibile nascondere l’emozione nel vedervi qui e al nostro fianco in tutto il Paese, grazie di essere venuti per difendere ciò che questa decisione ha calpestato e a cui tengo sopra ogni cosa: il mio popolo, il mio Paese e il mio onore“. Ilfattoquotidiano.it - Marine Le Pen ai suoi sostenitore in piazza a Parigi: “Non mollerò di un centimetro. È una sentenza politica” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Non mi arrenderò“. Davanti a una folla di sostenitori a place Vauban aLe Pen scalda i presenti prendendo la parola durante la manifestazione organizzata dal Rassemblement National (Rn) contro ladi primo grado che ha condannato la leader del partito di estrema destra francese a 5 anni di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici. “Tutti devono saperlo: nondi un”, ha aggiunto.Le Pen ha reso omaggio all’”eccezionale sussulto popolare per la democrazia e per il diritto“. “Per me – ha sottolineato – è impossibile nascondere l’emozione nel vedervi qui e al nostro fianco in tutto il Paese, grazie di essere venuti per difendere ciò che questa decisione ha calpestato e a cui tengo sopra ogni cosa: il mio popolo, il mio Paese e il mio onore“.

Marine Le Pen ai suoi sostenitore in piazza a Parigi: “Non mollerò di un centimetro. A Parigi la manifestazione di Rn per Le Pen. La leader 'Non mollerò'. Marine Le Pen, ineleggibile per 5 anni: «Non mollerò di un centimetro». E se Macron graziasse Le Pen?. Le Pen? Così fan tutti al Parlamento europeo. Parola di Antonio Di Pietro. Morto Jean-Marie Le Pen: il padre dell'estrema destra francese aveva 96 anni. Ne parlano su altre fonti

Le Pen alla sua piazza, 'non mollerò di un centimetro' - Davanti ad una folla di sostenitori a place Vauban a Parigi, Marine Le Pen ha reso omaggio all'"eccezionale sussulto popolare per la democrazia e per il diritto". (ANSA) ... (msn.com)

Francia Marine Le Pen, ineleggibile per 5 anni: «Non mollerò di un centimetro» - Davanti ad una folla di sostenitori a place Vauban a Parigi, Marine Le Pen ha reso omaggio all'«eccezionale sussulto popolare per la democrazia e per il diritto». (bluewin.ch)

Marine Le Pen ineleggibile, lascia l'aula da condannata a lettura della sentenza ancora in corso - In Francia, l’estrema destra è sinonimo di Le Pen. In quasi tutte le elezioni presidenziali, dal lontano 1974, Jean-Marie o sua figlia Marine sono stati i candidati del blocco nazionalista arrivando t ... (lastampa.it)