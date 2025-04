Marine Le Pen accetta l’invito di Matteo Salvini al congresso della Lega | “Non potranno fermarci”

Leggi su Fanpage.it

Le Pen è intervenuta ala Firenze in videocolmento, e ha risposto alle domande di: "Utilizzeremo tutti gli strumenti giuridici per presentarci a queste elezioni presidenziali e mandare in scacco questo tentativo di mettere fine al funzionamento democraticoFrancia", ha detto in riferimento alla recente condanna a quattro anni, che l'ha resa ineleggibile per l'Eliseo.