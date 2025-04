Laprimapagina.it - Margherita Scoccia non ha dubbi: a Perugia gli elettori sono già pentiti di aver votato la sinistra

La nostra intervista esclusiva rilasciata daal Direttore Antonio Nesci. Il portavoce dell’opposizione in Comune ed esponente di Fratelli d’Italia mette in risalto tutte le contraddizioni della giunta del campo largo.A quasi un anno dalle elezioni amministrative che hanno vistotornare sotto la guida del centro, la città appare divisa e con molte incertezze sul futuro. I progetti lasciati in eredità dalla precedente amministrazione di centrodestra rappresentano un’opportunità per lo sviluppo della città, ma la nuova giunta sembra faticare a prendere decisioni strategiche., che ha conteso fino all’ultimo voto la guida del capoluogo umbro, osserva con attenzione la situazione e continua a essere un punto di riferimento per molti cittadini.