Uominiedonnenews.it - Mare Fuori 5, Quinta Puntata: La Sconvolgente Scoperta Di Rosa!

5,: Simone e Federico scatenano il caos dietro le sbarre e finiscono per essere isolati. Gli equilibri stanno per cambiare!5 prosegue e, nel corso delladella fiction, al centro dell’attenzione ci saranno i detenuti arrivati dal Nord, Simone e Federico. Infatti questi ultimi saranno al centro di una situazione molto tesi e finiranno per essere condotti in isolamento. Intanto anche persaranno in arrivo momenti difficili. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.5: dove eravamo rimasti?Donna Wanda continua a monitorare i traffici di Carmela. Quest’ultima capisce di essere nel mirino e di conseguenza deve regolarsi con i suoi comportamenti. Simone inizia ad essere sempre più sfrontato e a creare problemi sempre più grandi in carcere.