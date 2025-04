Dilei.it - Manuel Bortuzzo, la verità su Lulù Selassiè dopo la condanna: “È passata anche alla violenza fisica”

Era il ragazzo prodigio del nuoto italiano,. A 16 anni faceva tremare i cronometri sui 3000 metri, ma la sua carriera ha preso una piega brutaleuna sparatoria in una notte romana, fuori da un pub, per colpa di uno scambio di persona. Da allora si muove in carrozzina, ma non ha mollato il cloro. Anzi, ha rilanciato: oggi è un orgoglio della nazionale paralimpica, uno che ha trasformato una tragedia in forza, e che continua a fare sport ad altissimo livello con una determinazione che non ha niente da invidiare al passato.Stavolta, però, a far parlare non è il cronometro: in un’intervista al Giornale,ha parlato di quella che lui definisce una storia d’amore diventata incubo. La sua ex,Selassié, è statata per stalking a un anno e otto mesi con la condizionale.