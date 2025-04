Manifestazione No scorie in migliaia a Vulci contro il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi | FOTO

Manifestazione contro il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Questa mattina, domenica 6 aprile, il Parco Archeologico di Vulci ha ospitato l'evento contro la proposta di realizzazione del sito. All'evento hanno partecipato migliaia di cittadini provenienti da tutta. Viterbotoday.it - Manifestazione "No scorie", in migliaia a Vulci contro il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi | FOTO Leggi su Viterbotoday.it Grande successo per laildei. Questa mattina, domenica 6 aprile, il Parco Archeologico diha ospitato l'eventola proposta di realizzazione del sito. All'evento hanno partecipatodi cittadini provenienti da tutta.

Manifestazione "No scorie", in migliaia a Vulci contro il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi | FOTO. Lazio – Deposito scorie nucleari: la Tuscia si ribella all’ipotesi di collocarlo nella propria area. Oggi migliaia in piazza. Migliaia in piazza nell'Alto Lazio: «No alle scorie radioattive nell'Orto di Roma». FOTOGALLERY | La manifestazione "No scorie" di Vulci. “Deposito nazionale, servono un comitato di liberazione dalle scorie nucleari, un referendum popolare e… una grande manifestazione”. Tuscia, continua l’incubo scorie nucleari: ”Pronti allo scontro”. Ne parlano su altre fonti

Migliaia in piazza nell'Alto Lazio: «No alle scorie radioattive nell'Orto di Roma» - Ventidue sindaci di Tuscia e Bassa Maremma si schierano per dire no al progetto Sogei di collocare i nuovi siti di smaltimento e stoccaggio della ex centrale atomica di Trino Vercellese nei loro terri ... (roma.corriere.it)

“No al deposito di scorie radioattive”: oggi manifestazione a Vulci - L’area è già da anni sede di impianti per le fonti energetiche rinnovabili, e per il comitato “ha già ampiamente dato" ... (rainews.it)

Troncarelli su evento contro deposito scorie nucleari: “Una battaglia a difesa del territorio” - NewTuscia – VULCI (MONTALTO DI CASTRO) – Questa mattina, migliaia di cittadini hanno partecipato con forza e determinazione alla manifestazione promossa dai comitati locali contro la possibile realiz ... (newtuscia.it)