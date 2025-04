Manifestazione M5s Roma giusta l' opposizione al riarmo ma non basta occorre battersi contro UE e Nato per un mondo multipolare

Manifestazione partecipatissima, che merita un'analisi Migliaia di persone in piazza ieri per la Manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle contro il riarmo dell'Unione Europea, più precisamente contro il folle piano detto Rearm Europe, voluto da Ursula von der Leyen

