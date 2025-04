Manfredi Mangione il 17enne cui hanno sfasciato una mandibola per aver sedato una rissa | Viti e placche ovunque non mangio e non dormo più

Leggi su Open.online

La sera dell’8 marzo, 17 anni, si è messo in mezzo per fermare l’aggressione a un suo coetaneo, in piazza Mancini a Roma. Se la sono presa con lui: un solo, potente cazzotto gli ha frantumato la. È passato quasi un mese, e tuttora non è in grado di masticare, di sentire in bocca il caldo o il freddo. Riesce a stento a dormire. La sua storia la racconta lui stesso a Massimo Gramellini sul Corriere della Sera. Per provare a tratte qualche lezione dalla sua spaventosa disavventura. Quel sabato serausciva da un locale con qualche amico. Passando dal piazzale di fronte allo stadio, s’imbatte in una scena raccapricciante: un ragazzo che conosce di vista malmenato da altri coetanei. Forse per uno sguardo di troppo a una ragazza o qualcosa del genere: «cavolate da discoteca».