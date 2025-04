Mai dire Blackout | I dazi di Trump e i prezzi negativi

dazi USA sui pannelli solari asiatici. Tassa americana sulle navi cinesi. I prezzi bassi in Scandinavia sono un problema. OPEC+ aumenta la produzione di petrolio. Cannibalizzazione del fotovoltaico.

Dazi Usa, Giorgetti: “Impegnati in una de-escalation, niente panico” - Il ministro dell'Economia: "Le Borse agiscono in modo razionale e talvolta irrazionale, seguendo altri tipi di istinti" ... (dire.it)

Dazi, ecco i Paesi colpiti: escluse Russia, Corea del Nord e Cuba. Tutte le tariffe imposte da Trump - Donald Trump lancia la sfida al commercio globale e, dichiarando l'emergenza nazionale per ridurre il deficit commerciale, annuncia dazi al 10% per tutti i paesi e tariffe reciproche per i 60 ... (ilgazzettino.it)

Dazi, l'annuncio di Trump: tariffe reciproche in tutto il mondo, all'Ue 20% - Il "Liberation Day" è arrivato. Donald Trump ha annunciato nuovi dazi "reciproci" da applicare sulle merci estere: le tariffe sono "più o meno della metà" rispetto a quelle "che gli altri Paesi ... (tg24.sky.it)