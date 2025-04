Madre e figlia morte in un incidente la lettera di una soccorritrice | Non ci si abitua mai

Una lettera che racconta il dolore e l'umanità degli operatori del 118 arriva a toccare il cuore di chi legge, a pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto la comunità di Andria e Bisceglie. Venerdì 4 aprile, lungo la strada provinciale 13, un tragico incidente ha causato la morte di Rosa Mastrototaro, 63 anni, e della figlia Margherita Di Liddo, 32 anni, incinta al settimo mese. Un momento di angoscia, una vita spezzata, che ha coinvolto anche il marito di Rosa, Natale Di Liddo, ora ricoverato in ospedale.Il racconto della soccorritrice del 118La lettera, scritta da una soccorritrice del 118 Sanitaservice Asl Bt, descrive l'intensità di un lavoro che ogni giorno si svolge nel silenzio, ma che lascia cicatrici indelebili. "Dopo, quando le sirene si spengono, cala il silenzio e ci restano addosso cicatrici che non si vedono", scrive la soccorritrice, che ripercorre i momenti di attesa e di azione che precedono ogni intervento.

