Madre e figlia incinta morte in un incidente stradale a Bisceglie un 65enne indagato per omicidio stradale

indagato un uomo di 65 anni a seguito dell'incidente stradale che ha causato la morte di due donne, Madre e figlia incinta

Madre e figlia incinta morte in un incidente stradale a Bisceglie, un 65enne indagato per omicidio stradale. Incidente stradale ad Andria, morte madre e figlia. La giovane era incinta. Tragico incidente sulla Andria-Bisceglie: muoiono mamma e figlia, la giovane era incinta al settimo mese.

