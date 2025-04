Liberoquotidiano.it - "Ma per carità". Che Tempo Che Fa, l'ospite che manda in tilt il pubblico

Tra gli ospiti di CheChe Fa anche lei: Belen Rodriguez. La showgirl èdel programma di Fabio Fazio in onda sul Nove domenica 6 aprile. Ad anticipare la presenza della modella, la pagina ufficiale della trasmissione su X. "Questa domenica a CTCFremo Belen Rodriguez, conduttrice sul Nove di Only Fun - Comico show", si legge nel lancio. In pochi minuti però il post è stato travolto dalle critiche. La 'conduttrice' più sopravvalutata della tv mondiale", scrive qualcuno a cui fanno eco altri: "Ma sinceramente chi ride in quel programma. E lei che ruolo ha?", "Sti c***i", "Ma per". E ancora: "Spero non sia al tavolo ..così interrompo solo quando è intervistata". Sembra dunque che ilnon abbia preso bene l'ospitata. Belen però non è l'unica protagonista.