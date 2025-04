M5S | 100 000 in piazza contro il riarmo europeo a Roma

Roma, una manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle ha visto la partecipazione di circa 100.000 persone, secondo gli organizzatori. Un successo per Giuseppe Conte e il suo partito, che hanno portato in piazza una protesta forte contro il riarmo europeo e la politica di difesa dell'Unione Europea. Durante l'evento, che si è svolto in piazza Vittorio Emanuele, nel quartiere Esquilino di Roma, Conte ha attaccato la linea del governo di Giorgia Meloni, affermando che "è finita la falsa luna di miele" con gli italiani. Secondo il leader del M5S, i cittadini non sono favorevoli alla crescente militarizzazione proposta dall'Unione Europea.Fin dai primi momenti della manifestazione, alle 13, era evidente l'alto numero di partecipanti. La testa del corteo, infatti, è dovuto partire in anticipo per permettere il regolare afflusso dei manifestanti.

