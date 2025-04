Parmatoday.it - L'umiltà di Chivu e il pegno salvezza di Delprato: così riparte il Parma

Leggi su Parmatoday.it

Il punto conquistato in rimonta con l’Inter ha dato alle speranze deluna bella accelerata. Contro la sua ex squadra, Cristianha saputo correggere in corsa gli errori, ha chiesto scusa per aver messo in difficoltà la squadra e, soprattutto Almqvist per avergli fatto fare una.